DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58.76 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.018 Symrise-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 97.96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’667.12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.71 Prozent gesteigert.

Symrise war somit zuletzt am Markt 13.15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch