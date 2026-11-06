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06.11.2026 10:02:07
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 58.76 EUR. Bei einem Symrise-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.018 Symrise-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 97.96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’667.12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.71 Prozent gesteigert.
Symrise war somit zuletzt am Markt 13.15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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