DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen

Am 16.10.2025 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78.80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12.690 Symrise-Aktien. Die gehaltenen Symrise-Aktien wären am 15.10.2026 1’261.42 EUR wert, da der Schlussstand 99.40 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.14 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 13.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch