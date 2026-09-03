Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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03.09.2026 10:02:30
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 45.80 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 2.183 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 39.46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 13.84 Prozent verkleinert.
Siemens Healthineers war somit zuletzt am Markt 43.98 Mrd. Euro wert. Die Siemens Healthineers-Aktie wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 29.10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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