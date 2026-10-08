Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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08.10.2026 10:02:04
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 08.10.2021 wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 180.115 Siemens Healthineers-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’945.24 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 07.10.2026 auf 38.56 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 30.55 Prozent.
Siemens Healthineers war somit zuletzt am Markt 42.61 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29.10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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