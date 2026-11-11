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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Siemens Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 11.11.2025 wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 107.50 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 9.302 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 119.84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’114.79 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.48 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 104.77 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Anteils auf 22.01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Siemens Energy am 11.11.2026
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