DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 11.11.2025 wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 107.50 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 9.302 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 119.84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’114.79 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.48 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich zuletzt auf 104.77 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Anteils auf 22.01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch