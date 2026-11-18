Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Energy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 856.164 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 125.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107’020.55 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 970.21 Prozent zugenommen.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 108.89 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch