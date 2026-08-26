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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Langfristige Anlage 26.08.2026 10:02:15

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Siemens Energy
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Vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.92 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 773.994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 152.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118’235.29 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1’082.35 Prozent.

Am Markt war Siemens Energy jüngst 127.22 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22.01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Siemens Energy AG
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