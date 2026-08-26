Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
26.08.2026 10:02:15
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.92 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investierten, hätten nun 773.994 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 152.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118’235.29 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1’082.35 Prozent.
Am Markt war Siemens Energy jüngst 127.22 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22.01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen (AWP)
|
26.08.26
|DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
26.08.26
|JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)