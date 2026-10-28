DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens Energy-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Siemens Energy-Papier an diesem Tag 25.23 EUR wert. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 396.354 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Papiere wären am 27.10.2026 50’963.14 EUR wert, da der Schlussstand 128.58 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 409.63 Prozent gesteigert.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 108.55 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-Papier wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Anteils auf 22.01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch