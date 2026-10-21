Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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21.10.2026 10:02:15
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Siemens Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens Energy-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 10.87 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Siemens Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91.996 Siemens Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 130.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’988.96 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 1’098.90 Prozent vermehrt.
Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 112.40 Mrd. Euro wert. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22.01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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