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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Langfristige Performance 26.08.2026 10:02:15

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Siemens-Einstiegs gewesen.

Siemens
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Am 26.08.2025 wurde die Siemens-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siemens-Anteile an diesem Tag bei 234.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.426 Siemens-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Siemens-Aktien wären am 25.08.2026 121.56 EUR wert, da der Schlussstand 285.55 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 21.56 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 213.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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