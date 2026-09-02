DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Siemens-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 137.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.273 Siemens-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 277.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’020.73 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 102.07 Prozent vermehrt.

Alle Siemens-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 217.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch