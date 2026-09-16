Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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16.09.2026 10:02:28
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens-Investment verdienen können.
Am 16.09.2016 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 93.53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.069 Siemens-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 258.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276.71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176.71 Prozent angezogen.
Siemens erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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