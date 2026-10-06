DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104.10 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.606 Scout24-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 651.30 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 05.10.2026 auf 67.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 34.87 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 4.67 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Scout24-Papiere fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Scout24-Anteils lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch