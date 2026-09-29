DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 30.34 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.296 Scout24-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 219.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66.65 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 219.68 EUR entspricht einer Performance von +119.68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 4.59 Mrd. Euro. Scout24-Anteile wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Scout24-Aktie lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch