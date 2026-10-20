Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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20.10.2026 10:02:12
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 20.10.2021 wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Scout24-Aktie bei 62.34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Scout24-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.604 Scout24-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.17 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 19.10.2026 auf 79.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.17 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Scout24 betrug jüngst 5.47 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30.75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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