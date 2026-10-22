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Lohnender SAP SE-Einstieg? 22.10.2026 10:02:03

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

SAP
198.18 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 123.92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.807 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 208.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168.37 EUR wert. Mit einer Performance von +68.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 232.63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4932 19.03.2027 155494991
Long 11.6099 18.06.2027 160236223
Long 3971.3945 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.177 11.52 161756881
Long 10.9649 6.51 162116566
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6904 11.66 161992259
Short 10.6685 6.04 161756890
Short 24.8212 1.63 159839666
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.73 152901381
Long 8 -11.95 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’060.06 19.79 SQBAIU
Short 15’368.54 13.92 S7BCUU
Short 15’949.45 8.93 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’851.26 19.40 SNASBU
Long 13’537.85 13.72 SGBWIU
Long 12’957.91 8.93 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP SE 193.26 -1.25% SAP SE

SAP am 22.10.2026

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