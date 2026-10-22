DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 123.92 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.807 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 208.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168.37 EUR wert. Mit einer Performance von +68.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 232.63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch