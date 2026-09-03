SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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03.09.2026 10:02:30
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen SAP SE-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 125.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79.618 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’445.86 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 02.09.2026 auf 181.44 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 14’445.86 EUR, was einer positiven Performance von 44.46 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 212.67 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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