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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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Performance unter der Lupe 03.09.2026 10:02:30

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SAP SE-Investment verdienen können.

SAP
173.51 CHF 0.57%
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Vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 125.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79.618 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’445.86 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 02.09.2026 auf 181.44 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 14’445.86 EUR, was einer positiven Performance von 44.46 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 212.67 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.4165 18.06.2027 157965340
Long 11.9479 18.09.2026 153821017
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.22 11.25 159476112
Long 10.193 6.92 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8739 13.71 158841454
Short 8.664 8.29 159536285
Short 13.2754 4.25 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.62 152901381
Long 8 -29.99 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
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27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.54 SRQBMU
Short 15’262.08 13.88 S4BTCU
Short 15’850.68 8.81 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’392.71 03.09.2026 16:08:35
Long 13’794.54 19.95 S1BOXU
Long 13’451.31 13.55 SHB7NU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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