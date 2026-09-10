Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’797 -0.1%  SPI 19’487 -0.1%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’548 -0.1%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’304 -0.1%  Gold 4’398 -0.1%  Bitcoin 63’168 -0.3%  Dollar 0.8105 0.1%  Öl 102.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
Darum legt der Euro zum Franken leicht zu
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives SAP SE-Investment? 10.09.2026 10:02:28

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

SAP
166.89 CHF -4.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAP SE-Papier 78.85 EUR wert. Bei einem SAP SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.268 SAP SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 182.86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 231.91 EUR wert. Mit einer Performance von +131.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 209.72 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers lag beim Börsengang bei 53.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: SAP AG / Wolfram Scheible
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’657.22 13.94 S4IBZU
Short 15’215.26 8.91 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’797.12 10.09.2026 12:02:40
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.94 SA2BCU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 167.76 -0.56% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.