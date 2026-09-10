SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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|Lukratives SAP SE-Investment?
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10.09.2026 10:02:28
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAP SE-Papier 78.85 EUR wert. Bei einem SAP SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.268 SAP SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 182.86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 231.91 EUR wert. Mit einer Performance von +131.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 209.72 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers lag beim Börsengang bei 53.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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