SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable SAP SE-Investition?
|
06.08.2026 10:02:29
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SAP SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug an diesem Tag 124.84 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.010 SAP SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’355.82 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 05.08.2026 auf 169.26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 35.58 Prozent gleich.
Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 193.19 Mrd. Euro. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)