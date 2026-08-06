DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SAP SE-Anteile betrug an diesem Tag 124.84 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.010 SAP SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’355.82 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 05.08.2026 auf 169.26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 35.58 Prozent gleich.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 193.19 Mrd. Euro. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch