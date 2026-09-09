DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die RWE-Aktie bei 35.71 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 280.034 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 59.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’594.79 EUR wert. Damit wäre die Investition 65.95 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte RWE einen Börsenwert von 46.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch