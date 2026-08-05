DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der RWE-Aktie statt. Zum Handelsende stand die RWE-Aktie an diesem Tag bei 15.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.633 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 375.46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 275.46 Prozent angewachsen.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 44.49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch