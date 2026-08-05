RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
05.08.2026 10:02:26
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der RWE-Aktie statt. Zum Handelsende stand die RWE-Aktie an diesem Tag bei 15.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.633 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 375.46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 275.46 Prozent angewachsen.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 44.49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|RWE erhält 1,1 Milliarden Euro für Rückzug von US-Windkraftprojekten (AWP)
|
06.08.26
|Windkraft: USA zahlen über eine Milliarde Dollar, damit RWE keine Windparks baut (Spiegel Online)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|RWE vergleicht sich mit US-Behörden und erhält Milliardenentschädigung (Dow Jones)
|
06.08.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)