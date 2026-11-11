DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden RWE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 36.28 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die RWE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 275.634 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 58.14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’025.36 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60.25 Prozent.

RWE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch