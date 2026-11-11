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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in RWE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden RWE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die RWE-Anteile bei 36.28 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die RWE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 275.634 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 58.14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’025.36 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60.25 Prozent.
RWE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.71 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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