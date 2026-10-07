RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RWE-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.504 RWE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 58.38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146.21 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 46.21 Prozent.
Jüngst verzeichnete RWE eine Marktkapitalisierung von 45.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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