DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.504 RWE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 58.38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146.21 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 46.21 Prozent.

Jüngst verzeichnete RWE eine Marktkapitalisierung von 45.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch