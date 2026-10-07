Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rheinmetall gewesen.
Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1’884.50 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 5.306 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 953.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5’057.04 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49.43 Prozent verringert.
Der Marktwert von Rheinmetall betrug jüngst 45.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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