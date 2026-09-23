Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 82.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Rheinmetall-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.212 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 991.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’201.70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1’101.70 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 47.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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