DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 82.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Rheinmetall-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.212 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 991.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’201.70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1’101.70 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 47.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch