DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66.34 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.507 Rheinmetall-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 1’079.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’627.68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’527.68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 51.83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch