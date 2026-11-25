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|Rheinmetall-Investment im Blick
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25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rheinmetall-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Rheinmetall-Anteile bei 68.04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.470 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Rheinmetall-Papiere wären am 24.11.2026 1’079.51 EUR wert, da der Schlussstand 734.50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 979.51 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 33.83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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