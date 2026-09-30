Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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|Lohnendes Rheinmetall-Investment?
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Rheinmetall-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Rheinmetall-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61.96 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 16.139 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 15’500.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 960.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’450.03 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Rheinmetall einen Börsenwert von 45.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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