Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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26.08.2026 10:02:15
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rheinmetall-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Rheinmetall-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82.74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Rheinmetall-Papier investiert hätte, befänden sich nun 120.861 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 135’146.24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’118.20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1’251.46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52.50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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