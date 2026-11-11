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|Lohnende Rheinmetall-Investition?
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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Rheinmetall eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 273.60 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 3.655 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 853.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’118.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211.88 Prozent vermehrt.
Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Rheinmetall am 11.11.2026
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