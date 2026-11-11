DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 273.60 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 3.655 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 853.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’118.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211.88 Prozent vermehrt.

Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch