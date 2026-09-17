DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das QIAGEN-Papier bei 60.65 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QIAGEN-Aktie investiert, befänden sich nun 16.487 QIAGEN-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen QIAGEN-Aktien wären am 16.09.2026 707.29 USD wert, da der Schlussstand 42.90 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 29.27 Prozent.

QIAGEN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch