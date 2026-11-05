DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 05.11.2023 wurden QIAGEN-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40.91 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, hätte er nun 244.448 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (45.23 EUR), wäre die Investition nun 11’056.39 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.56 Prozent angewachsen.

Am Markt war QIAGEN jüngst 9.25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch