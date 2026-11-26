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|Lukrativer QIAGEN-Einstieg?
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26.11.2026 10:02:03
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die QIAGEN-Aktie bei 43.97 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 227.409 QIAGEN-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 45.07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’249.31 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 2.49 Prozent vermehrt.
QIAGEN wurde am Markt mit 9.31 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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