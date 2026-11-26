Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die QIAGEN-Aktie bei 43.97 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 227.409 QIAGEN-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 45.07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’249.31 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 2.49 Prozent vermehrt.

QIAGEN wurde am Markt mit 9.31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch