DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 173.65 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.759 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 3’404.55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 591.20 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 240.45 Prozent gleich.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch