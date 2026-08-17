DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 254.70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.393 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 517.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203.30 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 103.30 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 65.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch