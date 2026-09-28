MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: Wäre eine MTU Aero Engines-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Wer vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die MTU Aero Engines-Anteile bei 373.40 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.678 MTU Aero Engines-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 990.63 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 25.09.2026 auf 369.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.94 Prozent abgenommen.
Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 19.93 Mrd. Euro wert. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils lag damals bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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