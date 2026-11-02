DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 181.25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.552 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Papiere wären am 30.10.2026 181.68 EUR wert, da der Schlussstand 329.30 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 81.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 17.74 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21.89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch