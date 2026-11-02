|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MTU Aero Engines-Anlage
|
02.11.2026 10:02:26
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 181.25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.552 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Papiere wären am 30.10.2026 181.68 EUR wert, da der Schlussstand 329.30 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 81.68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 17.74 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
31.10.26
|So schätzen Analysten die MTU Aero Engines-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|Bernstein Research beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.