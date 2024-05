DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: MTU Aero Engines passt Dividende nach unten an

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier MTU Aero Engines am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 2.00 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die MTU Aero Engines-Dividende im Vorjahresvergleich um 37.50 Prozent geschrumpft. Die gesamte Dividendenausschüttung von MTU Aero Engines beläuft sich auf 171.00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 52.68 Prozent gestiegen.

MTU Aero Engines-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte das MTU Aero Engines-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 232.20 EUR. Heute wird der MTU Aero Engines-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der MTU Aero Engines-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des MTU Aero Engines-Wertpapiers 1.02 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.58 Prozent.

MTU Aero Engines-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der MTU Aero Engines-Kurs via XETRA 2.20 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 2.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Continental) fällt MTU Aero Engines im Jahr 2023 hinter der Konkurrenz zurück. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Continental mit einer Dividendenzahlung von 2.20 EUR und einer Dividendenrendite von 2.20 Prozent.

Dividendenausblick von MTU Aero Engines

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.37 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.01 Prozent fallen.

Grunddaten von MTU Aero Engines

MTU Aero Engines ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 12.324 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie MTU Aero Engines verfügt über ein KGV von aktuell 0.00. 2023 setzte MTU Aero Engines 5.363 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von -1.90 EUR.

Redaktion finanzen.ch