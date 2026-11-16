DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Merck-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Merck-Papier letztlich bei 117.55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.851 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 149.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.26 Prozent erhöht.

Merck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch