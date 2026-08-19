Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 67.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 149.209 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’724.11 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 18.08.2026 auf 45.07 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.76 Prozent verringert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!