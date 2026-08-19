DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 67.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 149.209 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’724.11 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 18.08.2026 auf 45.07 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.76 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch