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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Frühe Investition 19.08.2026 10:02:14

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.

Mercedes-Benz Group
42.45 CHF -1.07%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 67.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 149.209 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’724.11 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 18.08.2026 auf 45.07 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.76 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com
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