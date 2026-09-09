DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 09.09.2025 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 193.237 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’230.92 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 08.09.2026 auf 47.77 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.69 Prozent.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich jüngst auf 46.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch