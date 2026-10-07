DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.10.2025 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 55.17 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.813 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers auf 40.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.23 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 38.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch