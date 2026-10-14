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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Langfristige Anlage 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Mercedes-Benz Group
36.96 CHF -0.26%
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Am 14.10.2023 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64.32 EUR wert. Bei einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.547 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 39.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 617.07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 38.29 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich jüngst auf 37.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com
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