DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) senkt Dividende

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 16.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3.50 EUR. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividende im Vorjahresvergleich um 18.60 Prozent geschmälert. 4.14 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24.54 Prozent verringert.

Dividendenrendite im Blick

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 53.35 EUR. Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5.83 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 7.99 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs via XETRA 22.96 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 9.23 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (BMW, DEUTZ, Volkswagen (VW) vz) zeigt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2025 im Nachteil. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilsschein die Konkurrenz. Zwar fällt die Ausschüttung von BMW mit 4.40 EUR im Peergroup-Vergleich am stärksten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 5.83 Prozent vorn.

Dividendenvorhersage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 3.26 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6.42 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steht aktuell bei 52.136 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beläuft sich aktuell auf 11.25. Im Jahr 2025 erzielte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 132.214 Mrd.EUR sowie ein EPS von 5.34 EUR.

Redaktion finanzen.ch