DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Am 21.04.2024 wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30.14 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 331.840 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2025 auf 26.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’833.58 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 11.66 Prozent.

Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 34.58 Mrd. Euro beziffert. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Infineon-Papiers lag damals bei 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch