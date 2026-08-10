DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Infineon-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.820 Infineon-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (62.08 EUR), wäre die Investition nun 175.07 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +75.07 Prozent.

Alle Infineon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80.84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Infineon-Papiers fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie lag beim Börsengang bei 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch