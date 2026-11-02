DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34.32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.914 Infineon-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 50.56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 147.32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47.32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 65.84 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch