DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Infineon-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Infineon-Anteile an diesem Tag 42.93 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 232.964 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’619.10 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 13.11.2026 auf 49.88 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 64.87 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Infineon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch