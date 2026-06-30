HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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|Lukratives HOCHTIEF-Investment?
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30.06.2026 10:02:12
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag bei 115.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.643 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 496.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’292.13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 329.21 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 37.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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