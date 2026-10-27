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27.10.2026 10:02:08
DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HOCHTIEF-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 257.60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HOCHTIEF-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.388 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.02 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 26.10.2026 auf 371.00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44.02 Prozent.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 27.92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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